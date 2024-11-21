МИД: Появление НАТО на Украине будет означать его вступление в войну против России

Появление сил НАТО на Украине будет означать вступление альянса в войну против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Может, до них как-то не доходит", - отметила она, комментируя заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о необходимости отправки военных сил европейских стран на Украину.

"Мы об этом уже неоднократно им говорили, ведь это приведет к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира", - цитирует дипломата ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в интервью Financial Times заявил, что наилучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. Однако, если США будут против приглашения Киева в альянс, отправка военных сил на Украину останется единственной гарантией безопасности для Киева, считает эстонский чиновник.

Напомним, в переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа идет обсуждение нового сценария завершения конфликта между Россией и Украиной. По информации источников The Wall Street Journal, предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона, где могут появиться зарубежные войска или миротворческие контингенты. Украина обязуется воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет, в обмен на это США продолжат ее снабжение оружием.