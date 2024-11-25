В Березниках увеличили единовременную выплату при заключении контракта на участие в СВО

В Березниках увеличили единовременную выплату при заключении контракта на участие в СВО, сообщает Telegram-канал "На местах".

Решение принято сегодня на заседании думы округа. Депутаты одобрили повышение единовременной денежной выплаты для граждан, которые поступают на службу по контракту в зоне СВО от Березниковского округа, со 150 тыс. до 400 тыс. рублей.

Получить выплату смогут граждане, заключившие контракт с 20 ноября по 31 декабря 2024 года.