В Ноябрьске пиромана будут судить за смерть трех человек на пожаре

В Ноябрьске мужчину будут судить за серию поджогов многоквартирных жилых домов, в результате которой погибли три человека, трое получили травмы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167, п.п. "а", "в", "е", "и", ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167, п. "а" ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 167, п. "а", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ.

По версии следствия, с сентября 2023 года по октябрь текущего года обвиняемый с помощью зажигалки, горючей жидкости и неизвестного предмета совершил поджоги нескольких многоквартирных домов. Действовал мужчина из "хулиганских побуждений". В результате полностью сгорел дом по ул. Школьная. Там погибли три человека, отравившись угарным газом.

Также огонь уничтожил второй подъезд жилого дома по ул. Мира и второй подъезд жилого дома по ул. Республики - там легкий вред здоровью был причинен одному человеку. Кроме того, поджог полностью уничтожил первый подъезд жилого дома по ул. Советской и находившееся в нем имущество. Двое жителей дома получили средний вред здоровью.

Обвиняемый вину не признал, ущерб не возместил. Вместе с тем, следствием собрано достаточно доказательств вины подозреваемого и дело передано в суд.