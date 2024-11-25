В Мурманске стартует общегородской конкурс «Новогодняя фантазия»

Общегородской конкурс «Новогодняя фантазия» объявлен в Мурманске. Он проводится в целях улучшения внешнего облика города, создания новогодней атмосферы и праздничного настроения жителей, повышения привлекательности и узнаваемости организаций потребительского рынка.

Организатор Конкурса: комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Участниками Конкурса могут являться юридические лица любых организационно-правовых форм и индивидуальные предприниматели, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», подавшие заявку на участие в Конкурсе, зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющие деятельность на потребительском рынке города Мурманска.

Как сообщает пресс-центр администрации города, выбор дизайна при оформлении объектов потребительского рынка осуществляется на усмотрение участников конкурса. При этом важно акцентировать внимание на местной идентичности, культурных особенностях и символах города.

Для участия в конкурсе необходимо с 25 ноября по 09 декабря направить заявку по установленной форме с приложением фотоматериалов.

Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсной комиссией по бальной системе.

Все подробности имеются на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.