Жога рассказал, на что обратил внимание Медведев во время поездки в Нижний Тагил

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Нижний Тагил обратил внимание на необходимость динамичного развития среднего профессионального образования в УрФО. Об этом рассказал уральский полпред Артем Жога.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, заявление прозвучало на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов УрФО. Итогом обсуждения стало указание о подготовке совещания по системе поддержки средне-профессионального образования в Уральском федеральном округе.

"Особое внимание прошу уделить поддержке колледжей, которым нужна помощь в материально-техническом и учебном плане", - поручил полпред.

Напомним, Дмитрий Медведев посетил Свердловскую область на прошлой неделе. В Нижнем Тагиле он вручил сотрудникам "Уралвагонзавода" почетную государственную награду.