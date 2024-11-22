23 Ноября 2024
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Медведев наградил коллектив "Уралвагонзавода" орденом "За доблестный труд"

22 ноября в Нижнем Тагиле зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил сотрудникам "Уралвагонзавода" почетную государственную награду, учрежденную указом президента Российской Федерации в феврале 2024 года.

В сопровождении гендиректора УВЗ Александра Потапова, полномочного представителя президента РФ в УрФО Артёма Жоги, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Дмитрий Медведев посетил демонстрационный показ самого современного на сегодняшний день танка – Т-90М "Прорыв". Также в сборочном цехе Дмитрий Медведев увидел, как сегодня работает главный танковый конвейер страны.

"Мне очень приятно находиться здесь, на вашем прославленном предприятии. Хочу вас искренне поблагодарить за то, что оно работает как часы. Особая благодарность тем, кто занимается ремонтом машин на переднем крае боевого соприкосновения, помогает нашим Вооруженным силам. Очевидно, что у нас впереди много работы. Мы все понимаем значение танков и других сложных технических изделий, которые здесь выпускаются", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Теги: Уралвагонзавод, Дмитрий Медведев


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Ранее 22.11.2024 10:48 Мск Дмитрий Медведев прилетел в Свердловскую область

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