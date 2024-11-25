Челябинец выставил на продажу дом с бомбоубежищем за 16 млн

На портале "Авито" появилось объявление о продаже частного дома в Калининском районе Челябинска. Здание стоимостью 16 млн руб. имеет площадь 147 кв. м и оборудовано защитным подземным сооружением.

"Надежная крепость с бомбоубежищем. Цоколь выложен из бетонных блоков, четыре метра вглубь под землей. Стены - пеноблок, утепеление 100 вата", - говорится в объявлении.

Продавец отмечает, что дом находится недалеко от центра города, а также челябинец указывает на возможность использования помещения в коммерческих целях. При этом сейчас у жилья есть арендаторы.