SHOT: Пилоты загоревшегося в Анталье Superjet будут допрошены разными ведомствами

Пилоты самолета Sukhoi Superjet (SSJ) 100 ждут в Анталье новых допросов с представителями различных ведомств, пишет Shot.

По информации Telegram-канала, спустя несколько часов после ЧП первыми российских летчиков допросили местные полицейские.

В ближайшее время экипаж рейса будут допрашивать авиационные службы, сообщил командир-стажер Андрей Прядкин.

Напомним, 24 ноября в аэропорту Антальи произошло возгорание двигателя пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Это случилось после приземления лайнера. На борту самолета находилось 89 пассажиров, среди них 9 детей. Никто из пассажиров в результате ЧП не пострадал. Экипаж оперативно развернул спасательные трапы и эвакуировал всех людей.

Сообщалось, что пассажиры Sukhoi Superjet 100 написали коллективный иск на авиаперевозчика "Азимут".