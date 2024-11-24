Уральский полпред отметил стойкость матерей участников СВО
Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога поздравил всех жительниц Уральского федерального округа с Днем матери, который отмечается сегодня, 24 ноября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полпредства.
Отдельно Жога отметил силу и стойкость матерей, чьи сыновья сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.
"Искренне и самоотверженно вы поддерживаете своих детей и их товарищей теплыми словами и добрыми делами", - подчеркнул уральский полпред.
Слова признательности он выразил многодетным матерям и женщинам, которые решили стать мамами для детей, оставшихся без родителей.
"Спасибо всем мамам и бабушкам за любовь, тепло и заботу! Желаю вам счастья, благополучия и крепкого здоровья!", - отметил Артем Жога.
Напомним, недавно полпред поручил создать в УрФО единый список участников СВО и их семей.