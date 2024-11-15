Артем Жога предложил создать в УрФО единый список участников СВО

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога поручил создать в округе единый список участников СВО и их семей. С такой инициативой он выступил на форуме "Города России" в Екатеринбурге.

По словам полпреда, благодаря единому списку, гораздо более эффективно будет работать система мер поддержки бойцов и их близких. Тема уже поднималась вчера, а сегодня было решено юридически оформить это предложение и направить его в исполнительные органы власти.

Жога также обратился к представителям муниципалитетов с просьбой помочь семьям погибших на спецоперации солдат получить положенные государственные и ведомственные награды. По его словам, родственники в трауре не должны выпрашивать награды у государства. Их должен привозить в семью лично глава муниципалитета.