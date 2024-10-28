Полпред Жога решил изучить Урал через книги местных авторов

Новый уральский полпред президента России Артем Жога будет изучать вверенный ему регион по книгам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как рассказал Жога, сейчас он начал читать книгу Алексея Иванова "Ебург" и пообещал поделиться впечатлениями. Далее полпред планирует прочитать "Тобол" от этого же писателя.

"Посоветуйте, что еще почитать. Хочу увидеть Большой Урал глазами местных авторов", - обратился к уральцам Артем Жога.

Все рекомендации по авторам и книгам полпред просит отправлять на его аккаунт в ВК.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Владимир Путин включил Жогу в состав Совета Безопасности РФ.