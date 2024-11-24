Меркель заявила, что не собирается возвращаться в политику
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не хочет возвращаться в политику.
"Я была канцлером 16 лет, и не чувствую необходимости возвращаться назад", - цитирует 70-летнюю Меркель РИА Новости со ссылкой на испанскую газету Pais.
"Мое время в активной политике закончилось", - заявила экс-канцлер.
Ангела Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы.
Напомним, ранее Меркель исключила возможность своего участия в урегулировании конфликта на Украине.