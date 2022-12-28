Меркель исключила возможность своего участия в урегулировании конфликта на Украине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что вопроса о ее вероятном участии в урегулировании украинского кризиса "не стоит".

По ее мнению, конфликт на Украине "когда-нибудь закончится переговорами". "Войны заканчиваются за столом переговоров", - цитирует ТАСС экс-канцлера.

Меркель отметила, что есть разница "между вынужденным миром, которого она, как и многие другие, не хочет, и открытым и дружеским разговором".

7 декабря в интервью германской газете Zeit Меркель назвала заключение минских соглашений в 2014 году "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это высказывание, заявила, что Берлин и коллективный Запад не собирались выполнять минские соглашения, а использовали выигранное время, чтобы накачивать Киев оружием.