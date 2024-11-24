Уральский боец Петр Ян уверенно разобрался с бразильцем на турнире UFC в Китае

Известный боец из Екатеринбурга, экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян одержал уверенную победу на турнире UFC Fight Night Macau в Китае.

Поединок Яна состоялся накануне вечером в Макао. Соперником уральца стал 5-й номер рейтинга легчайшего веса – бразилец Дейвесон Фигередо. Бой продлился все пять раундов. Были ситуации, когда Петр мог закончить поединок досрочно, но он грамотно рассчитал силы на всю дистанцию и выиграл каждый раунд. Все судьи отдали победу россиянину со счетом 50-45.

Сразу после триумфа Петр вызвал на бой действующего чемпиона UFC Мераба Двалишвили, которому он уступил в марте прошлого года. Мераб в ответ уже поспешил заявить, что пояс отдавать не намерен. Когда и где может состояться реванш – пока неизвестно.

Напомним, еще один поединок Петр Ян провел в марте нынешнего года, победив китайца Сонга Ядонга на турнире UFC 299.