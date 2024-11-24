"Погнали": чемпион UFC ответил на вызов уральского бойца Петра Яна

Действующий чемпион UFC Мераб Двалишвили ответил на вызов бойца из Екатеринбурга Петра Яна. Грузинский спортсмен не против подраться с уральцем в следующем году.

Напомним, накануне Петр Ян одержал уверенную победу на турнире UFC Fight Night Macau в Китае. Соперником уральского бойца был 5-й номер рейтинга легчайшего веса – бразилец Дейвесон Фигередо. Бой продлился все пять раундов, в итоге все судьи отдали победу россиянину со счетом 50-45. Сразу после триумфа Петр вызвал на бой Двалишвили, которому он уступил в марте прошлого года.

Мераб с ответом тянуть не стал и дал согласие на реванш.

"Отличный бой, Петр. Мне понравился твой вызов и твое уважение. Давай подеремся снова спустя два года. 8 марта в Лас-Вегасе, погнали", - написал Двалишвили на своей странице в соцсети.

О реакции UFC на организацию поединка пока неизвестно. Напомним, еще один бой Петр Ян провел в марте нынешнего года, победив китайца Сонга Ядонга на UFC 299.