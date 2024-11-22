22 Ноября 2024
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Фото: МЧС России

Осужденная по делу о пожаре в "Зимней вишне" просит освободить ее из-за болезни

Адвокат экс-главы Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой, осужденной по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", направила ходатайство о досрочном ее освобождении из-за болезни. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

"Октябрьским районным судом ходатайство защиты было принято к производству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 ноября в связи с нахождением Комковой на дополнительном медицинском освидетельствовании судебное заседание было отложено на 26 декабря.

В декабре 2021 года Центральный районный суд города Кемерово признал виновной Комкову по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Она была приговорена к 18 годам колонии общего режима и штрафу в 80 миллионов рублей. Комкова обвинялась в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег.

Сын Комковой - Эдуард - был осужден на 10 лет колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки. Также он должен заплатить штраф в 70 млн рублей. Бывшая заместитель начальника инспекции стройнадзора Светлана Шенгерей была приговорена к семи годам колонии общего режима.

По данным следствия, Комкова, ее сын Эдуард и Чередниченко получили в 2013–2014 годах взятку в 7 миллионов рублей от Вячеслава Вишневского — он возглавлял компанию, которая строила "Зимнюю вишню". За это начальница не привлекала компанию к ответственности за проведение работ без разрешения и с нарушением проектной документации. Деньги были перечислены в ООО "ИСК "Ресурс" по поддельному договору на проектирование и в последующем обналичены.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Теги: Зимняя вишня, Танзиля Комкова


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