24 Декабря 2021
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начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова (2018) | Фото: t.me/sledcom_rf

Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса получила 18 лет по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Центральный районный суд города Кемерово признал виновной бывшую главу управления Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилю Комкову по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Она приговорена к 18 годам колонии общего режима и штрафу в 80 миллионов рублей.

Комкова обвинялась в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.

Суд признал также виновным директора ООО "ИСК "Ресурс", реконструировавшей здание ТЦ "Зимняя вишня", Никиту Чередниченко в получении взятки и отмывании средств. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 70,5 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

Сын Комковой - Эдуард осужден на 10 лет колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки. Также он должен заплатить штраф в 70 млн рублей. Бывшая заместитель начальника инспекции стройнадзора Светлана Шенгерей, по решению суда, проведет в колонии общего режима семь лет.

По данным следствия, Комкова, ее сыну Эдуард и Чередниченко получили в 2013–2014 годах взятку в 7 миллионов рублей от Вячеслава Вишневского — он возглавлял компанию, которая строила "Зимнюю вишню". За это начальница не привлекала компанию к ответственности за проведение работ без разрешения и с нарушением проектной документации.

Деньги были перечислены в ООО "ИСК "Ресурс" по поддельному договору на проектирование и в последующем обналичены.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В марте 2019 года объявленный в розыск фигурант дела о пожаре был задержан в Польше.

Теги: зимняя вишня, танзиля комкова



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