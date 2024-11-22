Лидер КНДР заявил об опасности термоядерной войны с США

Сложная обстановка на Корейском полуострове может привести к "самой разрушительной термоядерной войне". Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как пишет ТАСС, лидер КНДР отметил, что Вашингтон повышает давление, развертывая свои "громадные стратегические средства".

"Никогда еще стороны конфликта на Корейском полуострове не были в настолько опасной и острой конфронтации, в ситуации, которая в любой миг может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну", - сказал Ким Чен Ын на открытии выставки вооружения в Пхеньяне.

Он добавил, что переговоры с США лишь убедили КНДР в неизменности враждебной политики Вашингтона.

Ким Чен Ын отметил, что США повышают давление и уровень провокаций, развертывая свои "громадные стратегические средства" и силы своих союзников.

Вашингтон делает это "ради поддержания и укрепления своего господства над сателлитами" и сдерживания роста могущества КНДР, которое становится "непреодолимым вызовом для их гегемонистской политики".

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости обеспечить армии полную готовность к войне. Об этом он сказал в рамках выступления на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии. Северокорейский лидер отметил важность постоянного совершенствования технического оснащения вооруженных сил и недопущения его устаревания.