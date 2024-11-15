Белый дом пообещал ответить на отправку военных КНДР в Курскую область

Вашингтон готовит ответ на якобы участие северокорейских военных в боевых действиях на территории Курской области. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

По его словам, готовится скоординированный набор политических решений: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине и других.

Напомним, Вашингтон утверждает, что КНДР направила в Россию тысячи военнослужащих для участия в СВО. Северокорейские солдаты уже участвуют в боевых операциях против ВСУ на территории Курской области, заявлял ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель. По его словам, большая часть из 10 тысяч военных Северной Кореи, которые находятся в России, переброшены в Курскую область.