Белый дом: Пуск ракеты "Орешник" не окажет сдерживающего влияния

В Белом доме заявили, что запуск новейшей российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.

"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе", — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.ее слова приводит РИА Новости.

Она добавила, что Вашингтон остается привержен своей стратегии поддержки Киева, несмотря на возможные действия со стороны РФ.

Напомним, российские военные 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности "Орешник". Россия нанесла по ОПК Украины удар новой баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении, заявил президент РФ Владимир Путин. Ракета является экспериментальной и разрабатывается в ответ на выход в 2019 году США из договора ДРСМД. В своем обращении президент добавил, что именно от США зависит вопрос дальнейшего развертывания российских ракет.

Москва автоматически предупредила американские власти о пуске ракет средней дальности "Орешник", сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков,