Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за избиения мигрантом подростка в Тюмени

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту избиения мигрантом малолетнего в одной из школ в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

К Бастрыкину обратилась жительница Тюмени. Она выразила несогласие с расследованием уголовного дела по факту избиения ее 12-летнего сына сверстником-мигрантом.

Ссора между подростками произошла в январе текущего года. Мигрант оскорбил девочку и жестоко избил мальчика, который за нее заступился, нанеся ему множество ударов по голове. Пострадавшему потребовалась длительная медицинская помощь, до настоящего времени он проходит лечение. Виновник к ответственности не привлечен.

В СУ СК России по Тюменской области по поручению Бастрыкина возбуждалось уголовное дело, однако прокурор Калининского административного округа Анатолий Митин отменил постановление. Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.



Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.