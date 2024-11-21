Над Севастополем сбили ракету ВСУ

Над акваторией Севастополя была сбита ракета ВСУ. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Михаил Развозжаев.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега", - написал Развожаев", — написал губернатор.

О воздушной атаке стало известно в 16.14, а уже в 16.31 ее отменили.

Напомним, что 13 ноября возле супермаркета "Фреш" на улице Тараса Шевченко в Севастополе рванул внедорожник. В салоне находился мужчина — ему частично оторвало ноги. Врачи не смогли его спасти. Для подрыва использовали около 100 грамм тротила. Для детонации использовали сим-карту. Звонок на нее поступил из-за границы — чтобы затруднить процесс поиска сообщников.

Накануне силовики задержали двоих жителей Крыма, совершивших подрыв. Они, якобы, сделали это по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).