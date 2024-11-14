Около 100 грамм тротила применили для подрыва начальника штаба в Севастополе

Около 100 грамм тротила применили для подрыва начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота в Севастополе. Как пишет MASH, для детонации использовали сим-карту. Звонок на неё поступил из-за границы — чтобы затруднить процесс поиска сообщников.

По данным издания, за капитаном первого ранга Валерием Т. следили около недели. Сообщник киллера вёл визуальный контроль мужчины, но СВУ в действие не приводил. Это сделал его собеседник из другой страны. Ему сообщили, что офицер сел в автомобиль.

Взрыв раздался около 10 часов утра 13 ноября на улице Тараса Шевченко. СВУ закрепили на днище автомобиля в районе водительского кресла. Водителю оторвало обе ноги, он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваются все сослуживцы капитана, которые после 14-го года ушли в запас или переехали на Украину.