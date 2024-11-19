Двоих жителей Крыма, которые подорвали машину в Севастополе, задержали силовики

Силовики задержали двоих жителей Крыма, совершивших подрыв машины в Севастополе, — погиб капитан I ранга Валерий Транковский. Они сделали это по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), пишут "Известия".

Одним из организаторов является женщина, которая вела наблюдение, второй — мужчина, изготовивший и заложивший взрывчатку. Оба дали признательные показания, сообщили в ФСБ. В ходе обыска в гараже задержанного обнаружили еще одно готовое к использованию самодельное взрывное устройство на 1,2 кг в тротиловом эквиваленте.

Взрыв произошел 13 ноября.

Внедорожник рванул возле супермаркета "Фреш" на улице Тараса Шевченко. В салоне находился мужчина — ему частично оторвало ноги. Врачи не смогли его спасти.

Для подрыва использовали около 100 грамм тротила. Для детонации использовали сим-карту. Звонок на неё поступил из-за границы — чтобы затруднить процесс поиска сообщников.