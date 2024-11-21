Владимир Мазур сообщил о сроках возведения поликлиник в томских жилых районах

Глава Томской области в ходе прямой линии с жителями региона сообщил, что техническая готовность поликлиники в Южных Воротах, возводимой по национальному проекту «Здравоохранение», превысила 50 %.

«Подрядчик уверен в своих силах, ведем работу по подъездным путям, чтобы всем было удобно подъезжать, поликлиника будет сдана в срок», — сказал Владимир Мазур.

Также, губернатор отметил, что в микрорайоне Радонежский в Томске планируется открыть врачебную амбулаторию. Здание для медучреждения найдено. Планируется, что амбулатория начнет прием пациентов в первом полугодии 2025 года.

По словам главы региона, поликлиника в Зеленых Горках будет строиться по типовому проекту, это позволит завершить ее возведение к концу 2025 года. На томском левобережье, где находятся микрорайоны Северный Парк и Левобережный Лайф, также по типовой документации планируется возведение поликлиники на 350 посещений в смену.

Владимир Мазур также проанонсировал строительство нового здания поликлинического отделения Светленской районной больницы, сообщает пресс-служба губернатора.

«Я там был, мне горько и стыдно. Это не больница, это бывший детский сад. Сегодня есть совсем другие решения. Сейчас решим срочный вопрос с кровлей, она в критическом состоянии. Рядом площадь земельного участка позволяет построить новое здание», — сообщил глава региона.