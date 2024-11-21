Владыка Евгений освятил вновь созданный храм Архангела Михаила в селе Новоипатово

В праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил Великое освящение храма Архангела Михаила в селе Новоипатово Сысертского городского округа.

Эта старейшая православная святыня Урала была возрождена силами местных жителей и Фонда святой Екатерины. История храма берет свое начало в 1862 году, когда был заложен первый камень. В 1930 году его закрыли, а позже здание было уничтожено пожаром. В 2022 году храм вновь открыл свои двери для прихожан, а две недели назад стены и своды были полностью расписаны.

«Когда заходишь в храм, появляется какое-то ощущение нереальности. Кто видел этот храм десять лет назад, у того другого слова в голове, кроме как “мертвец”, не возникало. Это руины, и могут ли эти руины, эти кости ожить? И любой здравомыслящий человек сказал бы: нет», — отметил владыка.

Для тех, кто следил за восстановлением было очевидно, как облик храма менялся, а последние полтора года прихожане могли своими глазами видеть, как идет роспись, подниматься на строительные леса и общаться не только с настоятелем, но и с художниками.

После Божественной литургии Владыка поблагодарил Игоря Алексеевича Алтушкина и его супругу Татьяну Анатольевну за помощь в восстановлении храма и другие добрые дела, а также сестер Ново-Тихвинского женского монастыря, строителей компании А1, художников и иконописцев, которые приложили руку к строительству храма во имя Архангела Михаила.

С момента возрождения храма произошли изменения и в жизни села. На данный момент храм уже стал частью паломнического маршрута региона, а начиная со следующего года в Новоипатово будут проводить масштабный праздник в День чуда в Хонех, который отмечается 19 сентября.

«Такой прекрасный храм должны увидеть как можно больше христиан, и мы рады, что владыка благословил проводить 19 сентября большой крестный ход. Сейчас мы подумаем, как правильно все сделать и какую программу организовать. Но он точно украсит духовную жизнь нашего округа», — сказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Стоит отметить, что несмотря на рабочий день, в процедуре освящения участвовали несколько сотен человек, в том числе и спортсмены команды «Архангел Михаил», которые посещают службы с самого возрождения святыни.