Киев может попросить Байдена разрешить использовать "Томагавки" для ударов по РФ

Киев может попросить администрацию президента США Джо Байдена разрешить использовать американские ракеты "Томагавк" для ударов по российским оборонным заводам. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

По его словам, украинская сторона может начать давить на американского президента, чтобы он дал разрешение на использование ракет, пока в должность не вступил Дональд Трамп.

Ранее газета New York Times сообщила, что пункт так называемого плана победы Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который не был представлен публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". Американские чиновники охарактеризовали эту просьбу как "абсолютно невыполнимую".

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь РФ, а также заявил о намерении использовать баллистические ракеты ATACMS. 19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Были выпущены шесть ракет, пять из них сбиты, одна повреждена, ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта.

Также стало известно, что США сняли возражения против применения британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.