Пермяк осужден за публичные призывы к терроризму и экстремизму

Пермяк осужден за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Житель Пермского края являлся сторонником террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (Организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Он разместил в соцсетях публикации с оправданием терроризма.

Следователи УФСБ возбудили на него уголовное дело.

По данным пресс-службы УФСБ по Пермскому краю, Центральный военный суд в Екатеринбурге приговорил его к шести годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием ресурсов в интернете, сроком на четыре года. Приговор вступил в законную силу.

* Запрещенная в России террористическая организация