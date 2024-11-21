Стала известна причина конфликта пермских подростков и мигранта "со взаимными извинениями"

Причиной конфликта пермских подростков и подростка-мигранта со "взаимными извинениями" стало то, что мигрант якобы оскорбил мать одного из мальчиков., сообщает "АиФ"

Его поставили на колени и заставили извиняться, после чего избили руками и ногами по голове и телу. В избиении участвовали минимум три человека. После этого униженный подросток пожаловался друзьям. и те заставили извиняться уже подростков.

В ситуацию, напомним, вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Следственный комитет начал проверку, во время которой будет дана оценка противоправным действиям в отношении подростков.

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.