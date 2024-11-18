Бастрыкин вмешался в ситуацию со "взаимными извинениями" подростков и мигранта в Перми

Глава СКР Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию со "взаимными извинениями" между подростками и мигрантом в Перми.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, во время конфликта подростки заставили мигранта встать на колени и извиниться за сказанные им слова. После этого парень, которого подвергли унижениям, пожаловался своим друзьям и те заставили уже русских школьников приносить извинения.

Следственный комитет начал проверку, во время которой будет дана оценка противоправным действиям в отношении подростков.

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.