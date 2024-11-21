21 Ноября 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Власти задумались над отменой ОГЭ?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение парламентскому комитету по просвещению организовать обсуждение проблемы высокой учебной нагрузки на школьников, целесообразности ОГЭ и привлечь к этому Минпросвещения РФ.
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Как заявил Володин, проблема перегрузки школьников "стала для всех очевидной". Дети "приходят изможденные домой". При этом аргумент, который привел спикер, выглядит несколько странным.

"Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим", - сказал он.

Многие эксперты как раз критикуют то, что в школах вплоть до 11 класса фактически нет выпускных экзаменов. И выпускники просто не изучают предметы, по которым не сдают ЕГЭ. В результате у студентов огромные провалы в знаниях, да и по предметам, по которым сдавались ЕГЭ, ситуация ненамного лучше, так как к его сдаче идет длительная целенаправленная тренировка в ущерб целостному изучению. Как говорит ректор МГУ Виктор Садовничий, выпускников просто натаскивают на решение определенных типов задач, поэтому ЕГЭ не проверяет реальные знания.

Говоря о перегрузке школьников, председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых отметила, что школы массово игнорируют требование, чтобы домашняя работа не превышала 30% классной. А зампредседателя Госдумы Ирина Яровая подчеркивает, что из-за этого у половины детей во время учебы возникают заболевания глаз, опорно-двигательного аппарата и пищеварительной системы.

Состояние здоровья российских детей внушает большую тревогу. Как признают сами власти, процент здоровых детей очень невелик - их не более 12%, заявила в прошлом году член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. Более чем у половины школьников уже есть хронические заболевания. Роспотребнадзор отмечает стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах. К концу обучения в школе там практически не остается здоровых детей.

Глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета учитель информатики Михаил Богданов считает, что предложение Володина актуально. Учебную нагрузку нужно нормировать, а ОГЭ - убирать. Но вместе с ВПР. И восстанавливать обычные переводные экзамены.

Проблема перегрузки школьников действительно стоит очень остро. На это постоянно жалуются родители, которые добавляют, что ситуацию усугубляет цифровизация, еще больше отнимающая силы, и какие-то странные вещи, которые постоянно заставляет делать школа ("активности"). В сентябре директор "Национального аккредитационного агентства в сфере образования" Наталья Алтыникова заявила, что школьников больше всего беспокоит большое количество домашней работы, на это указали 66% школьников. Далее идет обилие контрольных работ (51%). При этом итоговый результат обучения часто оказывается очень низким. Как отмечает руководитель общественного движения "За возрождение образования", профессор математики Александр Иванов, безграмотность выпускников школ стала уже притчей во языцех. Ведь никакой реальной аттестации в школах попросту нет.

Однако тон, который задал Володин, может привести к тому, что в школах пойдут по пути еще большего упрощения и снижения требований к ученикам. Рособрнадзор уже указал на возможное снижение мотивации девятиклассников, но действительно ли там обеспокоены качеством образования или больше думают о своем "хлебе"?

Теги: школа, ОГЭ, образование


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