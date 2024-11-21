Липецкий губернатор Артамонов заявил о негативном отношении к мигрантам

Глава Липецкой области Игорь Артамонов в ходе прямого эфира заявил, что мигранты "нам не нравятся".

При этом губернатор признал необходимость в них. "Мигрант мигранту рознь. Есть нелегальные мигранты, есть легальные мигранты. Нам, в принципе, не очень ни те, ни другие не нравятся, но есть жизненная необходимость, когда надо варить трубу. Если эту трубу не сварить, то продукция не выйдет, соответственно, продукция не продастся", – сказал Артамонов.

Так он ответил на обращение местного жителя, предложившего ограничить въезд мигрантов в субъект, сообщают "Ведомости".

В мае власти Липецкой области запретят работать мигрантам в такси и логистике. Власти заявили, что принятые меры позволят сделать рынок в этих сферах более безопасным и увеличить количество вакансий для россиян.

29 октября депутаты Госдумы РФ приняли сразу четыре законопроекта, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Все инициативы получили единогласное одобрение депутатов.