В Госдуме попросили власти установить четкие параметры по незаконной миграции

В Госдуму внесен проект обращения к главе кабмина Михаилу Мишустину с просьбой установить миграционные параметры.

Предлагаемая дата рассмотрения проекта обращения в Думе назначена на 20 ноября. Инициатива принадлежит вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой и комитету по контролю. Из документа следует, что среди мер по обеспечению безопасности депутаты предлагают ввести режим высылки незаконных мигрантов, сократить возможное количество дней пребывания, противодействовать фиктивному браку.

Как заявил политолог Павел Склянчук, что Яровая летом возглавила рабочую группу, которая подготовила пакет инициатив по борьбе с нелегальной миграцией, сообщают "Ведомости".

29 октября депутаты Госдумы РФ приняли сразу четыре законопроекта, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Все инициативы получили единогласное одобрение депутатов.