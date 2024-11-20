СМИ: Залужный предлагал взорвать "Турецкий поток"

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный предлагал подорвать, помимо газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", и "Турецкий поток". Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственное расследование.

По данным издания, Залужный, когда узнал о планах диверсантов подорвать "Северные потоки", был якобы в восторге настолько, что "хотел расширить" операцию. Он предложил осуществить подрыв и газопровода в Черном море, после чего группа диверсантов начала планировать обе операции одновременно. Но атака на "Турецкий поток" провалилась, пишет ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

В июне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина пыталась нанести удары по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

В сентябре 2023 года Путин во время пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом уже говорил о постоянных попытках Киева атаковать инфраструктуру "Турецкого потока" и "Голубого потока" с помощью дронов. По его словам, беспилотные катера направляются на атаки газопроводов из украинских черноморских портов. В том же месяце глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть информация, указывающая на попытки взорвать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток".