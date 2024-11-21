В Кремле прокомментировали информацию о планах Киева подорвать "Турецкий поток"

В Кремле знают о попытках Киева подорвать "Турецкий поток" в Черном море, через который газ из России идет в Турцию.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на эти попытки ранее указывал российский лидер Владимир Путин. "Да. Именно об этом ранее уже говорил Путин", — сказал он.

Так пресс-секретарь ответил на просьбу уточнить, описывает ли публикация Der Spiegel именно те попытки атаковать "Турецкий поток", о которых ранее говорил глава государства.

Ранее стало известно, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный предлагал подорвать, помимо газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", и "Турецкий поток".

В июне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина пыталась нанести удары по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".