В Самарской области опровергли сообщения о планируемой эвакуации жителей

В Самарской области назвали фейком объявления о планируемой эвакуации жителей в пункты временного размещения.

В социальных сетях или мессенджерах гражданам могут приходить сообщения с предложением срочно перейти по неизвестной ссылке или по QR-коду.

"Не переходите по ссылкам. Информация является ложной. Это провокация", - сообщили власти региона в официальном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили сегодня утром над территорией Самарской области. Никто не пострадал. По данным губернатора Самарской области, значительных разрушений на земле не было выявлено.

Напомним, 31 октября аэропорты Саратова и Самары вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Эта мера была связано с предупреждением о возможной атаке беспилотников на регионы. 11 ноября вновь вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Саратова.