Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку самолетов

Аэропорт Саратова ввел ограничения на прием и отправку самолетов. Это связано с предупреждением о возможной атаке беспилотников на регион, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.

Ранее губернатор Роман Бусаргин написал в своем телеграм-канале, что от Минобороны РФ поступила информация о возможной угрозе атаки БПЛА на Саратовскую область.

Накануне утром ограничения вводились в московском аэропорту "Шереметьево" для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань около 40 минут не принимала и не отправляла авиарейсы.