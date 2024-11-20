Жителей поселка в Новгородской области после атаки беспилотников разместили в ПВР

Жители поселка Котово Окуловского района Новгородской области после атаки беспилотников размещены в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщил губернатор Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших нет. По словам губернатора, все службы отработали слаженно.

В настоящий момент угроза атаки БПЛА снята. Специалисты обследуют территорию, после чего жители смогут вернуться в свои дома.

По данным Минобороны РФ, над территорией Новгородской области ночью было уничтожено 20 БПЛА. Всего средства ПВО за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России.

19 ноября более пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины атаковали завод по производству майонеза и маргарина в Воронежской области. В результате произошло возгорание, пострадавших нет. Все сотрудники предприятия были эвакуированы. Сразу после этого ВСУ ударили по заводу по производству йогуртов в городе Алексеевка Белгородской области. ПВО сбила несколько украинских беспилотников, а их осколки повредили производственные помещения на территории предприятия.