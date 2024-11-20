ВСУ атаковали заводы по производству продуктов

Более пяти беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины атаковали завод по производству майонеза и маргарина в Воронежской области.

В результате произошло возгорание, пострадавших нет. Все сотрудники предприятия были эвакуированы. Как заявил глава региона Александр Гусев, предприятие выпускает «только гражданскую продукцию». Ситуация на личном контроле местных властей. Беспилотник прилетели в Евдаковский масложировой комбинат.

Сразу после этого ВСУ ударили по заводу по производству йогуртов в городе Алексеевка Белгородской области. ПВО сбила несколько украинских беспилотников, а их осколки повредили производственные помещения на территории предприятия. Повреждена линия электропередачи. На месте работают все службы, сообщает Telegram-канал Mash.