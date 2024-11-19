Глава Евродипломатии счел, что удары вглубь России соответствуют международному праву

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель высказаался о соответствии разрешения Киеву наносить удары вглубь России международному праву.

По его мнению, такое решение соответствует международному праву. Политик надеется, что этому последуют все страны ЕС, пишет РИА Новости.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать поставленные ракеты большой дальности для ударов по территории России. Официально эту информацию США и Украина пока не подтверждали. Решение стало ответом на шаг России якобы использовать в спецоперации войска Северной Кореи. Дальнобойные ракеты ATACMS, скорее всего, прежде всего, будут использованы против российских и северокорейских войск в Курской области.

12 сентября президент России заявил, что если страны Запада разрешат Украине наносить удары по российской территории их ракетами, это будет говорить о том, что они "напрямую участвуют в военном конфликте". По словам российского лидера, в таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз.