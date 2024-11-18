МИД: Ответ России на удары вглубь страны будет "адекватным и ощутимым"

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на якобы данное киевскому режиму разрешение на удары вглубь России.

По ее мнению, на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели – "нанести Москве стратегическое поражение". Никакое "чудо-оружие" не в состоянии повлиять на ход специальной военной операции.

"Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", - цитирует Захарову пресс-служба министерства иностранных дел.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать поставленные ракеты большой дальности для ударов по территории России. Официально эту информацию США и Украина пока не подтверждали. Решение стало ответом на шаг России якобы использовать в спецоперации войска Северной Кореи. Дальнобойные ракеты ATACMS, скорее всего, прежде всего, будут использованы против российских и северокорейских войск в Курской области.

12 сентября президент России заявил, что если страны Запада разрешат Украине наносить удары по российской территории их ракетами, это будет говорить о том, что они "напрямую участвуют в военном конфликте". По словам российского лидера, в таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз.