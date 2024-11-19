Двоих парней задержали за попытку поджога на железной дороге в Подмосковье

Двоих россиян задержали за попытку поджога на железной дороге в Подмосковье. Они бросили коктейль Молотова в вагон для перевозки персонала.

По данным SHOT, 19-летний Илья и 18-летний Антон пошли на преступление в Раменском в ночь на 18 ноября. По предварительным данным, они по заданию кураторов пробрались к тупиковой зоне, где стояла мотодрезина, обслуживающая пути, и подожгли её.

Внутри никого не было, салон выгорел частично — огонь оперативно потушили. Никто не пострадал.

Парней задержали, когда они ехали в машине по Варшавскому шоссе в Москве. Они признались, что кураторы обещали заплатить им за поджог 120 тысяч рублей. Общались с ними через Telegram.

Возбуждено уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Исполнителям грозит до 20 лет тюрьмы. Илья уже был судим в Белоруссии за махинации с деньгами.