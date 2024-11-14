28 лет колонии просит гособвинение для машиниста крана по делу о поджоге военкомата

28 лет колонии просит гособвинение для машиниста крана по делу о поджоге военкомата. Как сообщает ТАСС, Сергея Андреева обвиняют в государственной измене, терроризме, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении оружия.

"Прошу признать Андреева виновным и окончательно назначить ему наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - заявила прокурор.

По данным следствия, мужчина в ноябре 2023 года совершил поджог военного комиссариата Академического района Москвы. Инструкции по изготовлению взрывчатки он получал от спецслужб Украины в мессенджере Telegram.