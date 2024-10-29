В Мегионе возбуждено уголовное дело по факту серии поджогов

В Мегионе возбуждено уголовное дело по факту серии поджогов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Фигурантка дела - жительница Мегиона. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Сообщается, что женщина действовала по указанию неустановленных на данный момент лиц. Подозреваемая попыталась совершить поджог здания администрации города Мегиона и трех служебных автомобилей органов внутренних дел. На допросе она рассказала, что ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками полиции и ббанка, сообщали об оформлении кредита на имя женщины на территории другого государства и грозили уголовной ответственностью.

Мошенники выманили у женщины 400 тыс. руб., взятых в кредит и заставили совершить серию поджогов. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств преступлений и всех иных лиц, причастных к их совершению.