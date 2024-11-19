Документ, подготовленный на саммите G20, сильно отличается от прошлогоднего

Документ, подготовленный на саммите G20 в Бразилии, сильно отличается от прошлогоднего. В нем содержится только один параграф по конфликту на Украине. Об этом пишет Financial Times, сообщают "Известия".

В прошлом году на саммите G20 в Нью-Дели составили документ с семью параграфами по этой теме. В них осуждали действия России в отношении Киева, пишет автор статьи. Новое же коммюнике содержит формулировки наподобие "инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир".

Отмечается, что некоторые европейские делегации настаивали на более жестких формулировках, но отказались от этого из-за опасений. Авторы статьи связывают такое "давление" с победой на выборах в США Дональда Трампа, который пообещал закончить конфликт как можно скорее и пригрозил прекратить американскую военную помощь Киеву, если Украина не согласится на переговоры.

При этом лидеры G20 отметили негативные последствия украинского конфликта в области продовольственной и энергобезопасности. Участники приветствуют все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на установление прочного мира на Украине.

Ранее сообщалось, что в Турции опровергли утверждения Bloomberg, касающиеся инициатив Анкары по урегулированию конфликта на Украине.