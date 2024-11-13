Губернатор: В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный

Военнослужащий погиб при взрыве автомобиля в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", - написал он в телеграм-канале.

Как сообщалось, внедорожник рванул возле супермаркета "Фреш" на улице Тараса Шевченко. В салоне находился мужчина — ему частично оторвало ноги. Врачи не смогли его спасти.

Baza пишет, что по предварительным данным, во взорванной машине находился капитан 1-го ранга Черноморского флота. Предварительно, в машине сработало СВУ, сообщает телеграм-канал.