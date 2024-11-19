19 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Почти 90% выпускникам родители оплачивают подготовку к ЕГЭ

89% родителей оплачивают своим детям-выпускникам подготовку к ЕГЭ. Об этом говорят данные исследования онлайн-школы подготовки к экзаменам "Умскул", которые приводит "Газета.ру". Несмотря на вероятную нерепрезентативность выборки, массовая платная подготовка к ЕГЭ общеизвестна.

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Отмечается, что 46% выделяют на это 6-10 тысяч рублей в месяц, а 26% - от 11 до 20 тысяч. При этом 33% 11-классников часто сталкиваются со стрессом. В 10 классе - 22%.

Самыми лучшими способами подготовки старшеклассники считают занятия в онлайн-школе (84%), практику по решению задач (76%) и просмотр обучающих видео (57%). Характерно, что каждый второй уверен, что сдать ЕГЭ без дополнительных занятий (репетиторов, курсов и т.п.) скорее невозможно. Главные факторы, которые влияют на выбор дополнительных ЕГЭ, - это личные интересы и увлечения (78%), перспективы будущей профессии (59%) и требования вуза (55%).

Что касается самых популярных предметов на ЕГЭ, то, не считая обязательных ЕГЭ, выпускники чаще всего будут сдавать обществознание (44%), биологию (26%), английский язык (23%), литературу (14%). Географию выбрали лишь 3%. В перечне не указана история, которую в этом году сдавали более 120 тысяч выпускников - рост на треть за год. Однако это менее 20%.Недавно глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратил внимание на то, что очень малое количество выпускников сдают ЕГЭ по истории, географии и литературе. А именно на этих предметах воспитывается любовь к родной стране.

Обществознание в 2024 году также сдавали более 40% выпускников. Этот предмет намного опережает по популярности все остальные. Среди причин эксперты называют такие: по мнению выпускников, обществознание является одним из самых легких предметов; оно требуется на большое количество направлений подготовки; остальные предметы сдавать еще страшнее.

В то же время средний балл на ЕГЭ по большинству предметов, даже несмотря на платную и длительную подготовку, составляет 55-60 баллов из 100, что соответствует слабой тройке.

Теги: ЕГЭ, выпускники


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