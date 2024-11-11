11 Ноября 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

90% школьных отличников и хорошистов липовые - учительница математики

Несмотря на некоторые положительные перемены в образовании и понимание властями многих проблем, в целом оно по-прежнему является системой вранья, а большинство высоких оценок в школах завышены. Об этом заявила учитель математики из Санкт-Петербурга Диана Назирова.
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Она напомнила, что в 2000-х власти поставили во главу угла ученика с родителями, которые как "потребители услуги" всегда правы. Школа же стала просто исполнителем этой "услуги". Именно тогда "вся наша система образования встала на рельсы тотального вранья". Ученики и родители стали требовать высоких оценок, а учитель обязан был оказать эту "услугу". И лично ей много раз угрожали жалобами в инстанции за недостаточно высокую оценку. По ее мнению, расцвет это истерии пришелся на 2012-2020 гг. Администрации школ заняли позицию, что "это вы себе двойку ставите, а не ученику". И учителя отреагировали ожидаемо. Они просто не стали ввязываться в конфликты, а стали завышать оценки, - так проще всего.

"Так в нашей стране пятибалльная школьная система оценок превратилась в трехбалльную 3-4-5... Воспитание учителей произошло блестяще. Теперь добиться справедливой обратной связи от педагога стало невозможно, а выпускники отличники и хорошисты у нас теперь вполне могут не знать, когда была Октябрьская революция или что такое дискриминант", - пишет Назирова.

Сейчас она замечает, что родители все чаще интересуются истинным положением вещей, а не оценками. Да и государство прекратило называть образование услугой. Но не изменились образовательные чиновники - Минпрос и департаменты образования. А им нужны показатели. Поэтому родители должны иметь в виду продолжающееся вранье с оценками.

"Сейчас на меня обрушится священный родительский гнев, но я все равно скажу: 90% школьных отличников и хорошистов дутые", - написала она, подкрепив свою позицию примером зачета в одном из питерских университетов, где спрашиваются элементарные вещи.

Это значит, что и из вуза, скорее всего, будут выпущены такие же дутые "специалисты", заключила Назирова.

Учитель русского языка и член Совета профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий тоже считает, что кому оценки необходимы, так это начальству — директорам и чиновникам от образования. Они нужны им для отчетов о повышении качества образования и росте успеваемости.

Опросы показывают разное отношение родителей к качеству школьного образования, в зависимости от формулировок вопросов. Так, в 2022 году 87% российских родителей выразили недовольство уровнем школьного образования (данные образовательной компании MAXIMUM Education). При этом показательно, что только 10% родителей считают, что за последние 5–10 лет система школьного образования изменилась к лучшему. Напротив, 67% - что изменения произошли в худшую сторону.

Данные опроса SuperJob чуть лучше, но тоже характерные: родители оценили развитие в школе критического мышления, внимания, воображения, памяти, практических навыков на 2,7-3,3 балла из пяти. Причем разброс оценок по классам и видам умений очень мал. Это может говорить о том, что россияне единодушны в том, что уровень современной школы крайне посредственный.

При этом средний балл школьных оценок, очевидно, заметно выше, поскольку двоек в школе не ставят, зато есть четверки и пятерки. Но таких данных нет, а вот данные по ЕГЭ свидетельствуют о низком уровне выпускников школ, причем они существенно не меняются уже многие годы, составляя от 55 до 65 баллов (59 в среднем по всем предметам в 2024 году). Это как раз тройка по пятибалльной шкале. Это тоже косвенно указывает на завышение школьных оценок во время учебы.

Теги: школа, школьники, образование


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