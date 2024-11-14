Глава СПЧ призвал не относиться формально к закону "о ценностях"

14 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава СПЧ призвал не относиться формально к закону "о ценностях"

Ценности определяют ход истории. Такое заявление сегодня сделал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в рамках форума "Города России", передает корреспондент Накануне.RU.

Фадеев обратил внимание на задачи указа президента России Владимира Путина о традиционных ценностях, одна из которых касается увеличения числа многодетных семей. Он отметил, что коэффициент рождаемости вырос с 1.4 до 1.8. В частности, этому способствовали меры поддержки семей, выплаты. Однако с 2015 года коэффициент рождаемости начал снижаться и вновь снизился до 1.4.

Причины этого Фадеев видит в отсутствии связей между "крепкой семьей" и "жилищной политикой".

"Крепкая семья и жилищная политика должны быть связаны. Нет такой связи. Вот, пожалуйста, как ценности должны отражаться на жилищной политике? У нас прорабатывается такая связь? Я не вижу" - отметил он.

Комментируя такие традиционные ценности, как любовь к родине, ее истории, Фадеев отметил, что стержнем средней школы на сегодняшний день является ЕГЭ. Только 3% выпускников выбирают для сдачи экзамена географию, 8% - литературу, 15% - историю.

"Это значит что они не обращают внимания в старших классах ни на историю, ни на литературу, ни тем более, на географию. Как воспитывать любовь к родине, к истории? Надо прорабатывать", заявил Фадеев, отметив, что едва ли сегодняшние выпускники знают, куда впадает Волга.

Высказался он и о ценности созидания, отметив, что Екатеринбург - промышленный центр. В 90е годы, по словам Фадеева, "мы все провалили", и после санкций "спохватились, что промышленность нам нужна".

Отмечая ценность на защиту частной жизни Фадеев заявил, что сегодня 90% данных россиян находятся в свободном доступе благодаря многочисленным утечкам и за небольшую плату можно получить информацию о соседях.

Он отметил, что на Западе уже давно говорят о том, что теперь тайны частной жизни нет, объясняя это прогрессом и необходимо решить - будем ли мы менять Конституцию или продолжим отстаивать ценности. Фадеев отметил, что указ Путина 809 "О традиционных ценностях" намного шире и призвал чиновников не относиться к нему формально.
"Ценности действительно определяют нашу жизнь. Они определяют ход истории. Впереди десятилетия такой тряски. Не скоро все закончится и тот народ победит, у кого настоящие ценности" - резюмировал Фадеев.

Теги: Города России, традиционные ценности


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети