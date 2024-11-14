Глава СПЧ призвал не относиться формально к закону "о ценностях"

Ценности определяют ход истории. Такое заявление сегодня сделал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в рамках форума "Города России", передает корреспондент Накануне.RU.

Фадеев обратил внимание на задачи указа президента России Владимира Путина о традиционных ценностях, одна из которых касается увеличения числа многодетных семей. Он отметил, что коэффициент рождаемости вырос с 1.4 до 1.8. В частности, этому способствовали меры поддержки семей, выплаты. Однако с 2015 года коэффициент рождаемости начал снижаться и вновь снизился до 1.4.

Причины этого Фадеев видит в отсутствии связей между "крепкой семьей" и "жилищной политикой".

"Крепкая семья и жилищная политика должны быть связаны. Нет такой связи. Вот, пожалуйста, как ценности должны отражаться на жилищной политике? У нас прорабатывается такая связь? Я не вижу" - отметил он.

Комментируя такие традиционные ценности, как любовь к родине, ее истории, Фадеев отметил, что стержнем средней школы на сегодняшний день является ЕГЭ. Только 3% выпускников выбирают для сдачи экзамена географию, 8% - литературу, 15% - историю.

"Это значит что они не обращают внимания в старших классах ни на историю, ни на литературу, ни тем более, на географию. Как воспитывать любовь к родине, к истории? Надо прорабатывать", заявил Фадеев, отметив, что едва ли сегодняшние выпускники знают, куда впадает Волга.

Высказался он и о ценности созидания, отметив, что Екатеринбург - промышленный центр. В 90е годы, по словам Фадеева, "мы все провалили", и после санкций "спохватились, что промышленность нам нужна".

Отмечая ценность на защиту частной жизни Фадеев заявил, что сегодня 90% данных россиян находятся в свободном доступе благодаря многочисленным утечкам и за небольшую плату можно получить информацию о соседях.

Он отметил, что на Западе уже давно говорят о том, что теперь тайны частной жизни нет, объясняя это прогрессом и необходимо решить - будем ли мы менять Конституцию или продолжим отстаивать ценности. Фадеев отметил, что указ Путина 809 "О традиционных ценностях" намного шире и призвал чиновников не относиться к нему формально.

"Ценности действительно определяют нашу жизнь. Они определяют ход истории. Впереди десятилетия такой тряски. Не скоро все закончится и тот народ победит, у кого настоящие ценности" - резюмировал Фадеев.