Южная Корея знала о решении США разрешить удары вглубь России

Вашингтон заранее предупредил Южную Корею о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России. Как сообщает Lenta.ru, об этом пишет The Korea Times со ссылкой на канцелярию президента Юн Сок Еля.

"Южная Корея была заранее уведомлена Соединенными Штатами о своем решении разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по территории России", — говорится в материале.

Ранее мы писали о том, что замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер не подтвердил разрешение Украине наносить удары ATACMS вглубь России.

Тем временем, эту информацию подтвердил глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель.

"Да, администрация Байдена разрешила использование своего оружия дальностью до 300 км внутри территории России", — указал политик.